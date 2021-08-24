بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

استقر مسؤولو نادي بيراميدز، على اسم المدير الفني الجديد الذي سيتولى المهمة بداية من الموسم المقبل خلفا لليوناني تاكيس جونياس المدرب الحالي.





دخل مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في مفاوضات جادة مع أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، لتولي مهمة تدريب نادي بيراميدز خلال الموسم الكروي المقبل.





واستقر مسؤولو الفريق السماوي على رحيل تاكيس جونياس الذي حقق نتائج متواضعة من وجهة نظر مسؤولي النادي، خلال الموسم الكروي الحالي.





ويأمل مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في التعاقد مع أحمد سامي خلال الفترة الحالية، خاصة بعدما اقترب إيهاب جلال من تجديد عقده مع نادي الإسماعيلي.



