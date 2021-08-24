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وزير الخارجية يبحث مع نظيره البوروندي دعم العلاقات الثنائية

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اليوم، اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية البوروندي "ألبرت شينجيرو".

أكد الوزيران حرصهما على مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية للارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدمًا بمسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما أعربا عن أهمية استمرار التشاور لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية محل الاهتمام، وذلك اتصالا بزيارة الرئيس البوروندي الأخيرة إلى القاهرة.

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية سامح شكري العلاقات بين مصر وبورندي احمد حافظ

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