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"بطل الدوري".. أرقام مثيرة من مشوار الزمالك حتى التتويج باللقب رقم 13 في تاريخه

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 10:56 م
الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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حسم فريق الزمالك تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة 13 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره الإنتاج الحربي بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 من البطولة.
وجاءت ثنائية الزمالك عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو وأشرف بنشرقي، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 79 نقطة، ويتفوق بفارق 6 نقاط عن غريمه الأهلي الذي تعادل مع الجونة 3-3 وارتفع رصيده إلى 73 نقطة بالمركز الثاني، ليتوج الفريق الأبيض بلقب البطولة المحلية بشكل رسمي.

كشف حساب الزمالك في الدوري الممتاز هذا الموسم

الزمالك خاض 33 مباراة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، حقق 24 انتصارا، وخسر مباراتين، وتعادل في 7 مباريات، سجل 60 هدفًا، واستقبلت شباكه 20 هدفًا، وحصد 79 نقطة حتى الآن.

ويعد الدولي المغربي أشرف بنشرقي هو هداف الزمالك في بطولة الدوري هذا الموسم برصيد 15 هدفا، ويأتي في المرتبة الثالثة بقائمة هدافي البطولة خلف الثنائي محمد شريف وأحمد ياسر ريان.

الزمالك هو الأكثر فوزا في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بـ24 انتصارا، والأقل هزيمة مع الأهلي وخسر مباراتين فقط.

كما يعد الزمالك ثاني أقوى خط هجوم بالبطولة بتسجيله 60 هدفا، بينما يمتلك أقوى خط دفاع حيث استقبلت شباكه 20 هدفا فقط.

الزمالك حصد لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الأولى منذ 6 سنوات وتحديدًا منذ موسم 2014 / 2015.

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