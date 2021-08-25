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برصف الطرق وحقوق المرأة.. كيف تحاول طالبان تجميل صورتها أمام العالم؟

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 07:38 ص
بوابة الفجر
كتب: علي فوزي
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بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان أتيحت الفرصة لحركة طالبان السيطرة على البلاد دون موجهات قوية بين الحركة والحكومة الأفغانية.

وصرحت الحركة أن ستعطي المواطنين حقوقهم في التعبير والتعليم وحرية المرأة وغيرها من الحقوق، ونشرت عبر متحدثها الرسمي العديد من مقاطع الفيديو التي تدعي فيها هذا.

تقديم المساعدة للمرأة
ونشر محمد نعيم المتحدث باسم حركة طالبان عبر صفحته الرسمية "توتير"، أن بعض النساء تأتي إلى مكاتب المحافظات في الإمارة الإسلامية لحل مشاكلهن حيث استقبل مكتب محافظ هرات امرأة من أجل حل مشاكلها.

البنات داخل المدارس
بعد منعها البنات الالتحاق بالمدارس في فترة الحكم الأولى، اختلفت طريقة الحركة هذا المرة حيث نشر أيضا المتحدث الرسمي باسم طالبان فيديو موجهًا إلى طالبات المدارس قال فيه إن الحركة تهتم بتعليم المرأة.

رصف الطرق
كما نشرت حركة طالبان فيديو لرصف الطريق أحد المدن في أفغانستان كرسالة لإعادة الإعمار والبناء داخل البلاد..

وفي هذا السياق أشار الكاتب السعودي خالد الزعتر، الخبير في الشؤون السياسية، إلى أن محاولات حركة طالبان لتجميل صورتها والخروج بعباءة جديدة من الحديث عن حقوق المرأة ومحاولة انتهاج خطاب لدغدغة المنظمات الدولية المسيسة لن تنجح في إخفاء تاريخ طالبان الحليف لتنظيم القاعدة.

وأضاف "الزعتر" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن ما تقوم به حركة طالبان لا يختلف عن جماعة الإخوان فهم يؤمنون بالشعارات أكثر من تطبيقها.

واختتم الخبير في الشؤون السياسية، أن محاولات حركة طالبان لانتهاج خطاب سياسي جديد محاولة فاشلة لن تستمر طويلًا، فهي ستسقط أمام التجربة الفعلية كما حدث لجماعة الإخوان التي أظهرت شعارات مليئة بالديمقراطية، ولكنها سقطت أمام أول اختبار لها وعادت لنفس أساليبها القائمة على الإقصاء والعنف.

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طالبان بوابة الفجر الفجر افغانستان

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