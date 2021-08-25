أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 25-8-2021

في ضوء نشر بوابة الفجر كل ما يهم المواطن ننشر فى ذلك التقرير سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة والبنوك، وهناك بحث دائم عن سعر الدولار في شركات الصرافة مما تتميز به الشركات بسعر أعلى من البنوك فى حالة البيع -الشراء من العملاء- وسعر دولار أدني في حالة الشراء -البيع للعملاء- ونستعرض السعر فيما يلي، حيث سجل سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة اليوم الأربعاء 15.73 جنيهًا للشراء و15.65 جنيهًا للبيع، مع وجود فروق قرش أو قرشين بين شركة صرافة وأخري، مع وجود استقرار في السعر بالقطاع المصرفي.





ما هو سعر الدولار اليوم في مصر؟









سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى









15.65 جنيه للشراء.









15.74 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى









15.63 جنيه للشراء.









15.73 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك الإسكندرية









15.64 جنيه للشراء.









15.74 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك القاهرة









15.65 جنيه للشراء.









15.75 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك مصر









15.63 جنيه للشراء.









15.73 جنيه للبيع.









كم يبلغ سعر الدولار في بالبنوك الخاصة :









سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib":









15.65 جنيه للشراء.









15.75 جنيه للبيع.













سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى





15.67 جنيه للشراء.









15.75 جنيه للبيع.









أسباب استقرار سعر الدولار في مصر ؟









كانت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني قد ثبتت، تصنيف مصر السيادي عند آ2 للمرة الثالثة علي التوالي مع المحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة، مما يعكس مدى قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة أي تحديات، كما يعزز القرار من تدفقات الاستثمار الأجنبي.





وسلط مجلس الوزراء الضوء على مواصلة الجنيه المصري تحقيق مكاسب كمردود لاستمرار تحسن أداء الاقتصاد، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على تحرير سعر الصرف، موضحا أن الجنيه المصري استطاع أن يحقق أداء قويا بالمقارنة مع مختلف عملات دول العالم على مدار السنوات السابقة، متجاوزا تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وما ولدته من ضغوط على العملات الدولية، وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة على مدار سنوات والتي أثرت بشكل إيجابي على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية.