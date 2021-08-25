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"كارتيرون" ثامن أجنبي.. قائمة المدربين المتوجين بلقب الدوري الممتاز مع الزمالك عبر التاريخ (تقرير)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:09 ص
كارتيرون
كارتيرون
علاء خليف
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نجح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في قيادة الزمالك للتتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ13 في تاريخ القلعة البيضاء بعد فوزه على الانتاج الحربي 2-0 في مباراة الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 79 نقطة ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز متفوقا بـ6 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 73 نقطة ليحصد أبناء ميت عقبة لقب البطولة الغائب عنه منذ 6 سنوات.

وحقق كارتيرون بتتويجه بلقب الدوري البطولة رقم 3 له مع الزمالك بعدما سبق وحقق لقب بطولتي كأس السوبر المصري والسوبر الإفريقي في ولايته التدريبية الأولى مع الفريق الأبيض.

وأصبح كارتيرون المدرب رقم 11 الذي يتوج بلقب الدوري المصري الممتاز مع الزمالك، وأول مدرب فرنسي وثامن مدرب أجنبي يقود الفارس الأبيض لحصد المحلي عبر التاريخ.

وإليكم قائمة المدربين المتوجين بلقب الدوري الممتاز مع الزمالك عبر التاريخ:

1- إيفان ستيفوفيتش (يوغسلافيا) - حقق اللقب موسم (1959 / 1960).

2- جوزيف فاندلر (يوغسلافيا) - حقق اللقب مرتين (1963 / 1964، 1964 / 1965).

3- زكي عثمان (مصر) - حقق اللقب موسم (1977 / 1978).

4- محمود أبورجيلة (مصر) - حقق اللقب موسم (1983 / 1984).

5- عصام بهيج (مصر) - حقق اللقب موسم (1987 / 1988)

6- ديف مكاي (اسكتلندا) - حقق اللقب موسمي (1992/1991، 1992/1993).

7- أوتوفيستر (ألمانيا) - حقق لقب الدوري (2000 / 2001).

8- كارلوس كابرال (البرازيل) - حصد اللقب موسم (2002/2003).

9- نيلو فينجادا (البرتغال) - حقق لقب الدوري موسم (2003 / 2004).

10- جوسفالدو فيريرا (البرتغال) - حقق لقب الدوري (2014 /2015).

11- باتريس كارتيرون (فرنسا) - حقق لقب الدوري (2020 / 2021).

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