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بايدن: إجلاء الأفغان يسير على الطريق الصحيح

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 09:23 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن القوات الأمريكية في أفغانستان تواجه خطرًا متزايدًا مع سعيها لإكمال عمليات الإجلاء بحلول 31 أغسطس، مع تحذير وكالات الإغاثة من أزمة إنسانية تلوح في الأفق للسكان الذين تركوا وراءهم.

قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بإجلاء أكثر من 70 ألف شخص، بمن فيهم مواطنوها وأفراد الناتو والأفغان المعرضون للخطر، منذ 14 أغسطس، أي قبل يوم من اجتياح طالبان للعاصمة كابول. وتسارع الدول الغربية الآن لإكمال الجسر الجوي قبل الموعد النهائي لانسحاب القوات الأجنبية بموجب اتفاق أبرم مع طالبان العام الماضي لإنهاء أطول حرب أمريكية.


وقال بايدن إن القوات الأمريكية في طريقها للوفاء بالموعد النهائي. واوضح يوم الثلاثاء "كلما تمكنا من الانتهاء مبكرا كان ذلك أفضل.. كل يوم من العمليات يجلب مخاطر إضافية لقواتنا".

تقول وكالات الإغاثة إنه بينما ينصب التركيز الآن على الأشخاص الذين يحاولون الفرار، فإن خطر المجاعة والمرض والاضطهاد يتزايد بالنسبة لبقية السكان بعد انتهاء الهجرة الجماعية الفوضوية من مطار كابول. وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لرويترز في الدوحة "هناك عاصفة كاملة قادمة بسبب عدة سنوات من الجفاف والصراع والتدهور الاقتصادي الذي تفاقم بسبب كوفيد" داعيا المجتمع الدولي إلى التبرع بمبلغ 200 مليون دولار.

وقال الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إنه يخطط لمضاعفة المساعدات أربع مرات وإنه يسعى للتنسيق مع الأمم المتحدة بشأن التسليم وكذلك ضمانات السلامة على الأرض. وتعهد المانحون الأجانب بتقديم مساعدات مدنية متوقعة قدرها 12 مليار دولار لأفغانستان على مدى أربع سنوات في مؤتمر في نوفمبر الماضي، لكن كثيرين جعلوها مشروطة بحماية حقوق الإنسان وإحراز تقدم في محادثات السلام.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنها تلقت تقارير موثوقة عن انتهاكات خطيرة من جانب طالبان، بما في ذلك "إعدامات بإجراءات موجزة" للمدنيين وقوات الأمن الأفغانية الذين استسلموا. وقالت طالبان إنها ستحقق في أي تقارير عن انتهاكات.

الكلمات المفتاحية

فغانستان طالبان بايدن

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