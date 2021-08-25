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بريطانيا: الموعد النهائي لإجلاء أفغانستان يصل إلى الدقيقة الأخيرة من 31 أغسطس

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، يوم الأربعاء، إن الموعد النهائي لإجلاء الأشخاص من أفغانستان يصل إلى الدقيقة الأخيرة من هذا الشهر.

وسئل راب بعد أن قال متحدث باسم البيت الأبيض في إفادة يوم الثلاثاء إنهم بحاجة للتحقق مما إذا كان الموعد النهائي لعمليات الإجلاء يصل إلى الدقيقة الأخيرة في 30 أغسطس أو 31 أغسطس. وصرح راب لتلفزيون بي بي سي: "نعتقد أن الأمر سيستمر حتى نهاية أغسطس، لكن المخططين العسكريين سيحددون التفاصيل للإطار الزمني المحدد".

واضاف راب إن بريطانيا تأمل في أن يكون هناك مطار عامل في كابول بعد انتهاء عمليات الإجلاء، موضحا إن جميع المواطنين البريطانيين تقريبا الذين ليس لديهم جنسية مزدوجة قد تم إجلاؤهم من أفغانستان. وصرح راب لشبكة سكاي نيوز: "نصيب الأسد، تقريبا ممن يريدون الخروج، أعيدوا إلى ديارهم".

وذكر إنه في الساعات الأربع والعشرين الماضية تم إحضار 2000 شخص إلى بريطانيا من كابول.

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فغانستان طالبان جة بريطانيا

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