سر حديث رضا شحاته مع نجم الأهلي بعد مواجهة الجونة

حرص رضا شحاته المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، التوجه إلى غرفة ملابس الأهلي بعد مباراة الفريقين بالدوري العام.





وجاء توجه شحاته لغرفة المارد الأحمر باعتباره واحد من نجوم الفريق السابقين، حيث واسى الفريق على خسارة لقب الدوري، ليبادله بيتسو موسيماني المدير الفني الحديث ويهنئه على مستوى فريقه.





وتحدث شحاته مع أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الأحمر بشكل جانبي، من أجل استطلاع رأيه حول إمكانية الحصول على خدماته لمدة موسم على سبيل الإعارة.





وأبدى بيكهام للمدير الفني للجونة شكره على الاهتمام بقدراته، موضحًا له أنه في حال استمرار خروجه من حسابات الأهلي، لن يكون لديه مانع في ارتداء قميص الفريق الساحلي.





ومن المنتظر أن يخاطب نادي الجونة نظيره الأهلي، بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الحصول على خدمات اللاعب بالموسم الجديد.





وكان الأهلي تعادل أمام الجونة، بثلاثية لكل فريق بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.