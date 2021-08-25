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برلمانية: عودة المصريين العالقين من أفغانستان أكدت قيمة المواطن

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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ثمنت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، الجهود العظيمة المبذولة من قبل القيادة السياسية والقوات المسلحة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأمين عودة المصريين العالقين في أفغانستان، موضحة أن الدولة المصرية سند لأبنائها في أي بقعة من بقاع الأرض، ولن تتخلى عنهم مهما كانت الظروف والتحديات.

وأضافت في تصريحات صحفية لها اليوم، أن المصريون نصب أعين القيادة السياسية داخل مصر وخارجها، والرئيس حريص كل الحرص على سلامة المواطنين، وتابعت: "عودة المصريين العالقين من أفغانستان أسعدت قلوب المصريين، وأكدت قيمة ومكانة المواطن المصري".

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر كبيرة دائمًا بقيادتها السياسية الحكيمة، وقواتها المسلحة الباسلة، ومؤسساتها الوطنية العريقة.

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