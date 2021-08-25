كارتيرون يطلب ضم نجم بيراميدز

طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدعيم دفاعات القلعة البيضاء بضم أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز.





كارتيرون يطلب ضم أيمن منصور





و أبدى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رغبته في ضم أحمد أيمن منصور مدافع الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





و من المنتظر أن يبدأ مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب في بدء التفاوض الرسمي مع مع نادى بيراميدز للحصول على خدمات أحمد أيمن منصور.





من جانبه أخطر أحمد أيمن منصور مدافع الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ناديه برغبته في الرحيل بشكل نهائي في الموسم المقبل، إلى صفوف الزمالك.