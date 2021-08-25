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الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم شقة بمدينة طوخ (صور)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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نشب حريق، اليوم الأربعاء، بشقة سكنية بمدينة طوخ، وجرى السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وانتدب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق بالدور الرابع العلوي، بالمساكن بشارع عبدالسلام عارف أمام مدرسة طوخ التجريبية، ملك المواطن "محمد.أ.ي" 46 عاما، عامل أمن بمستشفى طوخ المركزي.

جرى على الفور إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ، وتم الدفع ب 4 سيارات إطفاء، "سيارة إطفاء طوخ، وسيارة إطفاء مشتهر، وسيارة إطفاء قها، وسيارة إطفاء ميت كنانة"، وجرى إخطار مركز شرطة طوخ بالواقعة، وتحرير محضر بالواقعة، ونتج عن الحريق تلفيات بمحتويات الشقة دون وقوع أى خسائر بشرية في الأرواح.
الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم شقة بمدينة طوخ (صور)
الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم شقة بمدينة طوخ (صور)
الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم شقة بمدينة طوخ (صور)
الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم شقة بمدينة طوخ (صور)

الكلمات المفتاحية

مدينة طوخ حريق شقة الحماية المدنية

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