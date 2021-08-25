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"التعليم العالي": لهذا السبب مد أيام المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية (فيديو)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، السبب وراء قرار وزارة التعليم العالي بمد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى السابعة مساء غدًا الخميس بدلا من السابعة من مساء اليوم الأربعاء.

وقال "عبد الغفار" في اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "دي ام سي"، اليوم الأربعاء/ إن هذا القرار جاء كفرصة أخرى للطلبة من أجل القيام بتعديل رغباتهم، بالإضافة إلى تعويض بعض الطلبة الذين تأخر حصولهم على شهاداتهم في اليوم الأول للتنسيق السبت الماضي.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان نتائج المرحلة الأولى خلال 72 ساعة وذلك بعد القيام بإجراء التحليل الإحصائي لرغبات الطلاب وترتبيهم ومراعاة الأبعاد الخاصة بتوزيع الجغرافي واحتياجات الكليات المختلفة وكافة التخصصات في القطاع الطبي أو الهندسي أو قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأوضح أن هناك 495 كلية حكومية وعدد كبير من المعاهد العليا من أجل تقديم رغبات الطلاب بالمراحل الثلاثة للتنسيق، مشيرًا إلى أنه وفق لتصريحات وزير التعليم العالي فإن الحد الأدنى للقبول بالجامعات سوف ينخفض بعد انخفاض المجاميع هذا العام، وفور إعلان النتيجة بـ48 ساعة سيتم بدء المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات.



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وزارة التعليم العالي تنسيق الثانويه العامه المرحلة الأولى التنسيق اخبار مصر

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