بعد التتويج بالدوري.. الزمالك يُفاجىء باتريس كارتيرون

تحدث محمد الإتربى نائب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك عن تحرك مسؤولي القلعة البيضاء لتمديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في الفترة المقبلة.





تمديد عقد باتريس كارتيرون





وقال الإتربي خلال تصريحاته التليفزيونية، بعد فوز الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بالدوري، أن الفرنسي باتريس كارتيرون مستمر في الزمالك وسعيد مع الفريق الأبيض.





وتابع نائب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك أن الفريق سيتسلم درع الدوري المصري الممتاز فى الملعب يوم الجمعة المقبل أمام البنك الأهلي.





وأكد الإتربي أن مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضد البنك الأهلي المقبلة ستكون عبارة عن احتفالية بعد ضمان البنك البقاء في الدوري المصري.



