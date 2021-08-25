Advertisements

بعد التتويج بالدوري.. الزمالك يُفاجىء باتريس كارتيرون

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
تحدث  محمد الإتربى نائب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك عن تحرك مسؤولي القلعة البيضاء لتمديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في الفترة المقبلة.

تمديد عقد باتريس كارتيرون

وقال الإتربي خلال تصريحاته التليفزيونية، بعد فوز الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بالدوري، أن الفرنسي باتريس كارتيرون مستمر في الزمالك وسعيد مع الفريق الأبيض.

وتابع نائب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك أن الفريق سيتسلم درع الدوري المصري الممتاز فى الملعب يوم الجمعة المقبل أمام البنك الأهلي.

وأكد الإتربي أن مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضد البنك الأهلي المقبلة ستكون عبارة عن احتفالية بعد ضمان البنك البقاء في الدوري المصري.

الكلمات المفتاحية

كارتيورن كارتيرون الزمالك أخبار الزمالك

أخبار تهمك

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يوم

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم آخر يقترب من الرحيل عن الأهلي نهائيًا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

7 تغييرات دفعة واحدة .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان

منذ حوالي 4 ساعات

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يقدم عرضًا خرافيًا لضم مبابي

منذ أقل من ساعتين

باريس يرد بقوة على عرض ريال مدريد لضم مبابي

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم هذه الصفقة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يوم

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد التتويج بالدوري.. الزمالك يُفاجىء باتريس كارتيرون

منذ ساعة الا ربع

باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ 17 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

الزمالك يحسم ملف تمديد عقد فرجاني ساسي

خوفًا من الهلال.. كارتيرون يطلب حسم ملف تمديد عقد نجم الزمالك

الزمالك يبحث إعارة مهاجم الفريق

الزمالك يحسم مصير نجم الفريق عقب موقعة القمة

الزمالك يقترب من ضم ثنائي أجنبي سوبر

الزمالك يتحرك لتمديد عقد هذا الثنائي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:01 م

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

09:31 م

بعد التتويج بالدوري.. الزمالك يُفاجىء باتريس كارتيرون

11:31 م

ريال مدريد يقدم عرضًا خرافيًا لضم مبابي

10:33 م

باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد

12:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements