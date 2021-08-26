بيراميدز يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

اقترب نادي بيراميدز سبورت، من الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ودخل نادي بيراميدز في مفاوضات جادة مع عبدالله جمعة ظهير أيسر الفارس الأبيض، من أجل الحصول على توقيعه بالموسم الجديد.





وكان اللاعب خرج من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بصفة تامة والذي طالب برحيله على خلفية المشاكل التي وقع فيها مؤخرًا.





وحقق نادي الزمالك لقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد الفوز على الإنتاج الحربي وتعادل الأهلي أمام الجونة، قبل جولة من الختام.



