برلمانيون يشيدون بتوجيهات السيسي بعودة المصريين من أفغانستان

أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة المصريين من أفغانستان، مؤكدين أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تقديم كافة الدعم لجميع المواطنين.





برلمانية: عودة المصريين من أفغانستان قرار حكيم وفي صالح المواطن

من جانبها، أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة المصريين من أفغانستان، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة على تقديم كافة الدعم للمواطن المصري سواء كان في الداخل أو الخارج.





وأضافت "درويش" في تصريح خاص لـ"الفجر" أن عودة المصريين من أفغانستان قرار حكيم وفي صالح المواطن الذي يعيش في أفغانستان، خوفًا عليه من أي تطورات خلال الفترة المتواجد فيها هناك.





وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن طريقة الإجلاء شئ مشرف لمصر ومعتاد من الرئيس السيسي واهتمامه بالمواطن المصري أينما يكن والفكر السياسى رائع في المرحلة الحالية، إلى جانب توقيت الإجلاء مناسب وفيه نوع من أنواع التمهيد.





برلمانية: توجيهات السيسي بعودة المصريين من أفغانستان قرار رائع

وفى السياق، قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس بعودة المصريين من أفغانستان قرار رائع.





وأكدت "الجزار" فى تصريح خاص لـ"الفجر" أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تقديم كافة الدعم للمواطنين، وأؤيدها فى جميع القرارات التى تتلقاها، مضيفة أن جميع إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي تدعو للفخر وبالأخص "حياة كريمة" وشكل الريف المصري والزراعات وكل شئ هيختلف خلال الفترة القادمة.





برلماني يشيد بتوجيهات السيسي بعودة المصريين من أفغانستان

وقال النائب أحمد شعبان، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس تنم عن مسئولية قائد لشعب يحترمه ويقدره ولا يقبل أي مساس بأي من مواطنيه في أي بقعة بالعالم.



