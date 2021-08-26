مراحل التبرع بلازما الدم (إنفوجراف)



1- مركز التبرع بالدم: التوجه لأقرب مركز للتبرع بالبلازما

2- التسجيل: ملء استمارة التبرع وكتابة البيانات الشخصية

3- الفحص: ويندرج خلاله:

الكشف على المتبرع

عمل مقياس الانيميا

قياس الوزن والطول ونسبة الهيماتوكريت

قياس درجة حرارة الجسم

4- التبرع: التبرع بالبلازما لمدة من ساعة الا ربع إلى ساعة ونصف.



تمر عملية التبرع بلازما الدم بعدة مراحل، ترصدها "الفجر"، في السطور التالية: