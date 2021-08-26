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مراحل التبرع بلازما الدم (إنفوجراف)

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:56 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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تمر عملية التبرع بلازما الدم بعدة مراحل، ترصدها "الفجر"، في السطور التالية:

1- مركز التبرع بالدم: التوجه لأقرب مركز للتبرع بالبلازما
2- التسجيل: ملء استمارة التبرع وكتابة البيانات الشخصية
3- الفحص: ويندرج خلاله:
الكشف على المتبرع
عمل مقياس الانيميا
قياس الوزن والطول ونسبة الهيماتوكريت
قياس درجة حرارة الجسم
4- التبرع: التبرع بالبلازما لمدة من ساعة الا ربع إلى ساعة ونصف.
مراحل التبرع بلازما الدم (إنفوجراف)
مراحل التبرع بلازما الدم (إنفوجراف)

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر التبرع بالبلازما الإنفوجراف

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