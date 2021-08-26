Advertisements

تسارع الاصابات بكورونا يهبط بمعنويات المستهلكين الألمان

الخميس 26/أغسطس/2021 - 09:17 ص
المستهلكين الالمان
المستهلكين الالمان
الفجر الاقتصادي
Advertisements

كشف مسح يوم الخميس أن معنويات المستهلكين الألمان تدهورت مع الاقتراب من سبتمبر أيلول إذ أن تسارع التضخم وارتفاع الإصابات بكوفيد-19 تسببا في ترددهم على نحو أكبر في الشراء.

وقال معهد جي.إف.كيه للأبحاث إن مؤشره لمعنويات المستهلكين، المستند إلى مسح يشمل نحو ألفي ألماني، تراجع إلى -1.2 نقطة لشهر سبتمبر أيلول، من قراءة معدلة عند -0.4 نقطة قبل شهر، ومقارنة مع توقع رويترز لقراءة عند -0.7.

 

وقال رولف بوركل الخبير المعني بالمستهلكين لدى جي.إف.كيه في بيان "الأسعار ترتفع بوتيرة سريعة منذ منتصف العام الجاري. لهذا أثر مثبط على معنويات المستهلكين".

 

وارتفعت أسعار المستهلكين السنوية المنسقة في ألمانيا 3.1 بالمئة في يوليو تموز، لتبلغ أعلى مستوى في 13 عاما وتغذي جدلا حول ما إذا كانت الزيادة في تكاليف المعيشة ستستمر.

 

وأضاف بوركل أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتباطؤ وتيرة التطعيمات أضرا أيضا بتوقعات المستهلكين للاقتصاد وأثر على ميلهم للشراء.

 

ويتنبأ مؤشر معنويات المستهلكين بتطور الاستهلاك الخاص الحقيقي في الشهر المقبل.

 

وتشير أي قراءة للمؤشر فوق الصفر إلى نمو على أساس سنوي للاستهلاك الخاص، بينما تشير أي قراءة دون الصفر إلى تراجع مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

 

وبحسب جي.إف.كيه، فإن تغييرا قدره نقطة في المؤشر يعادل تغيرا نسبته 0.1 بالمئة على أساس سنوي في الاستهلاك الخاص.

الكلمات المفتاحية

كورونا تسارع الاصابات بكورونا المستهلكين الالمان المانيا الاقتصاد الالماني

أخبار تهمك

باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

باريس يحدد سعرا خرافيا لمبابي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يوم

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ 36 دقيقة

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يوم

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 12 ساعة

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ يوم

موضوعات متعلقة

انخفاض معنويات المستهلكين لأدنى مستوى في 11 شهراً بسبب ارتفاع الاسعار

معنويات المستهلكين تبلغ أدنى مستوياتها في أكثر من عامين

مؤشرات على تعافي الاقتصاد البريطاني في يونيو

تحسن معنويات المستهلكين الأمريكيين في أوائل سبتمبر

تراجع معنويات المستهلكين الأميركيين في أوائل يناير

معنويات المستهلكين الأمريكيين ترتفع لأعلى مستوى في عام

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:59 ص

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

12:35 ص

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

09:01 ص

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

09:31 م

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

12:15 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements