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بعد التتويج بالدوري.. تعرف على طلبات كارتيرون في الميركاتو الصيفي

الخميس 26/أغسطس/2021 - 12:30 م
كارتيرون
كارتيرون
محمد جمال
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2020/2021 بعدما تفوق على النادي الأهلي الذي سيطر على اللقب طوال المواسم الماضية.

وحقق نادي الزمالك الفوز على الانتاج الحربي ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل لا شيء على ستاد الدفاع الجوي سجلهما كل من أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

وعلم الفجر الرياضي أن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك يرغب فى التعاقد مع مهاجم ولاعب وسط بعد رحيل فرجاني ساسي خلال الفترة الماضية.

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة المقبل فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

الكلمات المفتاحية

مسابقة الدوري الممتاز كارتيرون الزمالك

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