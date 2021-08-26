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عاجل.. تعرض طائرة إيطالية لإطلاق نار في مطار كابل

الخميس 26/أغسطس/2021 - 03:09 م
مطار كابل
مطار كابل
وكالات
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أفاد مصدر إيطالي، اليوم الخميس، بإطلاق نار على طائرة عسكرية إيطالية خلال إقلاعها من مطار كابل.

 

وقال المصدر الإيطالي، إن على متن الطائرة الإيطالية "سي 130" التي أقلعت من كابل 98 مدنيا وعدد من الصحفيين.

 

وأكد المصدر الإيطالي، أن الطائرة الإيطالية التي تعرضت لإطلاق نار في كابل لم تصب بأذى.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

 

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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مطار كابل طالبان طائرة إيطالية اطلاق نار

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