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عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

الخميس 26/أغسطس/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الإعلامي أحمد شوبير تعاقد النادي الأهلي مع حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

شوبير كتب عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الصفقة الرابعة حسام حسن مهاجم سموحة في الاهلي".

وسيكون حسام حسن رابع صفقات الأهلي التي يتعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد كريم فؤاد ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

وكان الفجر انفرد قبل أيام بالكشف عن اقتراب الأهلي بشكل كبير من ضم حسام حسن..  طالع التفاصيل من هنا

وكان النادي الأهلي قد أعلن ظهر اليوم الخميس التعاقد مع أول صفقاته للموسم الجديد بضم كريم فؤاد لمدة 5 مواسم قادمًا من النجوم

يذكر أن الزمالك كان يسعي للحصول على خدمات حسام حسن من أجل تعزيز خط الهجوم الأبيض في الموسم الجديد.

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صفقة الموسم حسام حسن الزمالك الأهلي

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