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شاهد.. الصور الأولى من خطوبة ريم سامي لرجل الأعمال طارق هيمن

الخميس 26/أغسطس/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأ منذ قليل حفل خطوبة الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي، والذي أقيم بالساحل الشمالي بحضور عدد من الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة.

وينشر "الفجر الفني" الصور الأولى من حفل الخطوبة حيث ظهرت ريم سامي بفستان أبيض أنيق بصحبة خطيبها رجل الأعمال طارق هيمن.

تحتفل اليوم ريم سامي شقيقه المخرج محمد سامي بخطوبتها على رجل الأعمال الشهير طارق هيمن، وذلك بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

وكانت الفنانة الشابة ريم سامى قد انتهت من قراءة سيناريو مسلسل جديد تشارك به في الموسم الدرامى الرمضانى الذي اعتادت على المشاركة به على مدار الأعوام الماضية بأدوار في مسلسلات منها «البرنس» و«وولد الغلابة» و«نسل الأغراب»، منذ صعودها في عالم الدراما التلفزيونية، منذ رمضان 2019.

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