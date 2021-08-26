تنسيق الجامعات 2021 .. انتهت منذ قليل عمليات التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى، والتي كانت عبر الموقع الإلكتروني، للالتحاق بالجامعات في العام الدراسي المقبل.





تنسيق الجامعات 2021





وزاد بحث الكثيرين اليوم الخميس على موعد بدء تنسيق الجامعات 2021 لطلاب المرحلة الثانية، وآلية تسجيل الرغبات، من أجل اللحاق بركب التعليم الجامعي، بعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى في السابعة مساء.





تنسيق الجامعات 2021 للمرحلة الثانية





ومن المقرر أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية 5 رؤساء جامعات وقبل إعلان موعد تنسيق الجامعات 2021 لطلاب المرحلة الثانية إجراءات البدء في توزيع الطلاب على الكليات المختلفة.





موعد بدء تنسيق الجامعات 2021 للمرحلة الثانية





وتساءل طلاب المرحلة الثانية عن موعد بدء تنسيق الجامعات 2021 بعد أن تم الإعلان عن مد تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2021 يوماً إضافياً فوق المدة المحددة لتنسيق المرحلة.





إعلان تيجة تنسيق الجامعات 2021





ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال 72 ساعة من غلق تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى، وتحديد موعد إنطلاق تنسيق الجامعات 2021 لطلاب المرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.





إجراءات مشددة خلال تنسيق الجامعات 2021





واتخذت وزارة التعليم العالي مجموعة من الإجراءات المشددة خلال عمليات تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2021 لطلاب المرحلة الأولى وهو ما سيستمر في الثانية,





تنسيق الجامعات 2021 وتدابير كورونا





وطبقت الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، خلال أعمال تنسيق الجامعات 2021 في مكاتب معامل التنسيق الإلكتروني التي تمّ تخصيصها بعدد من الكليات المختلفة لاستقبال الطلاب لتسجيل الرغبات، مؤكّدة أنَّ هناك عدد من الإجراءات تطبقها الجامعات لمواجهة المرض تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة الجميع.





رسالة طمأنينة بشأن تنسيق الجامعات 2021





وطمأنت الوزارة أبنائنا حاملي شهادة الثانوية العامة بأن لهم أماكن محجوزة في تنسيق الجامعات 2021 لطلاب المرحلة الأولى والثانية، لضمان حقوقهم وعدم إهدارها.







