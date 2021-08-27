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عاجل- فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلى الأهلي ويكشف تفاصيل المفاوضات

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة تفاصيل مفاوضات انتقال حسام حسن مهاجم الفريق السكندري إلى النادي الأهلي.


عامر كتب عبر حسابه بموقع التواصل فيس بوك :"انتقال حسام حسن للاهلي لم يتدخل احد اطلاقا ، ولم يتكلم احد في انتقال حسام حسن نجم الكرة المصرية الي الاهلي إلا الكابتن محمود الخطيب ، ومعي مباشرةً ومرة واحدة فقط في خلال جلسة ودية:"

وأضاف :"ورغبة اللاعب وحبة للاهلي   ومصلحة سموحة واحترامنا لما قدمة لسموحة من اخلاص وعطاء واحترام للنادي ، ولعلاقتي  القوية باللاعب كأب لة حسمت الانتقال في دقائق".

وتابع :"كل ما قيل عن التفاصيل غير دقيق ولكني لن اخوض فيها احتراما لرغبتنا المشتركة في ذلك ، ولكن ليس في الامكان احسن مما اتفقنا علية لصالح الرياضة المصرية والناديين".

واختتم :"كل التوفيق لحسام حسن ، وكل النجاح للنسر الاحمر محمود الخطيب".

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