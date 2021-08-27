عاجل- فرج عامر يُعلن انتقال حسام حسن إلى الأهلي ويكشف تفاصيل المفاوضات





كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة تفاصيل مفاوضات انتقال حسام حسن مهاجم الفريق السكندري إلى النادي الأهلي.









عامر كتب عبر حسابه بموقع التواصل فيس بوك :"انتقال حسام حسن للاهلي لم يتدخل احد اطلاقا ، ولم يتكلم احد في انتقال حسام حسن نجم الكرة المصرية الي الاهلي إلا الكابتن محمود الخطيب ، ومعي مباشرةً ومرة واحدة فقط في خلال جلسة ودية:"





وأضاف :"ورغبة اللاعب وحبة للاهلي ومصلحة سموحة واحترامنا لما قدمة لسموحة من اخلاص وعطاء واحترام للنادي ، ولعلاقتي القوية باللاعب كأب لة حسمت الانتقال في دقائق".





وتابع :"كل ما قيل عن التفاصيل غير دقيق ولكني لن اخوض فيها احتراما لرغبتنا المشتركة في ذلك ، ولكن ليس في الامكان احسن مما اتفقنا علية لصالح الرياضة المصرية والناديين".





واختتم :"كل التوفيق لحسام حسن ، وكل النجاح للنسر الاحمر محمود الخطيب".