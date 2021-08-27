عاجل- الكشف عن راتب بيرسي تاو مع الأهلي سنوياً

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن التعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، إلى أن اللاعب وقع بصفة رسمية لمدة 4 سنوات مقبلة، قادمًا من صفوف نادي برايتون الإنجليزي بالميركاتو الصيفي.





وكشف مصدر داخل إدارة النادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن اللاعب سوف يتقاضي مليون و 400 ألف دولار سنويًا.





وتابع: "راتب اللاعب الجنوب إفريقي لن يحمل قيمة الضرائب حيث من المقرر أن يكون راتبه الصافي مليون و 100 ألف دولار بجانب بعض الامتيازات الأخرى".





واختتم: "من المقرر أن يزيد راتب اللاعب في الموسم الأول 100 ألف دولار و 200 ألف دولار في الموسم الثاني، على أن يزيد بالموسم الثالث والرابع 300 ألف دولار".



