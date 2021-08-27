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تطورات جديدة بشأن مفاوضات مانشستر سيتي لضم هاري كين

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي كان مستعدا للتضحية بعدد من نجومه البارزين، من أجل إتمام صفقة هاري كين من توتنهام.


وكان المهاجم الانجليزي هاري كين قد أعلن أنه سيستمر في صفوف توتنهام هذا الموسم، واضعا حدا لكل التكهنات التي تدور حول انتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي.


وذكر موقع "ذا أثليتيك" أن مانشستر سيتي كان مصرا على ضم كين، حيث عرض على توتنهام 5 من لاعبيه ضمن صفقة تبادلية.


واللاعبون الآخرون الذين لم يمانع سيتي التخلي عنهم هم جابرييل جيسوس، برناردو سيلفا، رحيم سترلينج، إيميريك لابورت ورياض محرز.


وأضاف الموقع، أن هذا العرض كان ضمن سلسلة عروض قدمها سيتي إلى إدارة توتنهام لاستقدام كين، لكنها قوبلت بالرفض من قبل مالك النادي دانييل ليفي.


وكان آخر العروض المقدمة من السيتي، تتضمن حصول توتنهام على 75 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 25 مليون جنيه إسترليني على شكل إضافات.


وأشارت تقارير صحفية أخرى، إلى أن سيتي كان مستعدا لرفع قيمة العرض إلى 100 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب 20 مليون جنيه إسترليني على شكل إضافات، قبل أن يحسم كين الجدل ويعلن البقاء مع "سبيرز".

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