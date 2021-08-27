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البابا تواضروس: "اللي عايش في النعمة مش حاسس بيها"

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الإنسان عندما يشعر بالنعم الموجودة في حياته "هيفرح"، حتى وغن كانت النعم الموجودة في حياته بسيطة.

وأشار البابا، خلال لقاء خاص مع المخرجة ساندرا نشأت عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أن جائحة كورونا جعلت الناس تشعر بنعمة لم يكونوا يقدرون أهميتها وهى الهواء، مضيفا: "اللي عايش في النعمة مش حاسس بيها.. والشعور بالنعمة أول خطوات الفرح".

وأضاف بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الاعتداء على الطبيعة "بيضيع الإنسان"، لافتا إلى أنه مهتم بالمعرفة لأنها أساس بناء الإنسان وتجعليه ليس مغلق العقل.

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كورونا الفجر البابا تواضروس

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