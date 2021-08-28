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أول تعليق من نقابة المحامين بعد حبس ضابط الإسكندرية قسم المنتزه

السبت 28/أغسطس/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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أكد محمد عبدالوهاب عضو مجلس نقابة المحامين عن دائرة استئناف الإسكندرية، بأن النيابة العامة أصدرت قرارًا بحبس الضابط المعتدي على محامي الإسكندرية داخل قسم شرطة المنتزه أول الخميس، 4 أيام على ذمة القضية.

وأشار عضو مجلس النقابة العامة، إلى أن النيابة الكلية أرسلت التحقيقات التي قامت بها إلى النائب العام المستشار حماده الصاوي عبر الفاكس، وهو من أصدر القرار.

كما شكر «عبد الوهاب»، النقيب العام شكر نقباء المحامين في جميع النقابات الفرعية على مستوى مصر على مساندتهم لمحامي الإسكندرية في قضيتهم العادلة، إضافة لشكره مجلس فرعية الإسكندرية.

يشار إلى أن النيابة استمعت الخميس لأقوال شقيقة المحامي، كما انتقل رئيس النيابة الكلية إلى المستشفى المعالج فيها المحامي لسماع أقواله.

وأمر وزير الداخلية، أمس الخميس بوقف الضابط المعتدي على المحامي وكذا نائب مأمور القسم، كما شكل فريق من التفتيش الفني للوزارة وإرساله إلى الإسكندرية للتحقيق في الواقعة، وذلك بعد تواصل نقيب محامين الإسكندرية الأستاذ عبد الحليم علام بمدير أمن الإسكندرية الذي رفع الواقعة لوزير الداخلية.

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قسم المنتزه ضابط الاسكندرية بوابة الفجر النائب العام الفجر

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