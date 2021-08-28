موعد مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يلتقي نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره وولفرهامبتون، يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره وولفرهامبتون، على أرضية ملعب مولينيو، معقل الأخير.





ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد أربع نقاط، جمعهم من فوز وحيد وتعادل، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز السادس عشر بلا شئ من النقاط.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.





وتذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره وولفرهامبتون، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



