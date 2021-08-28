الزمالك يوجه ضربة قاضية للأهلي ويضم نجمه

اقتربت إدارة الزمالك من حسم صفقة النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ومن المفترض أن يرحل رسميا أجاي عن الأهلي خلال الساعات القادمة بعد فسخ العقد بالتراضي وفقا للاتفاق الذي تم بين إدارة المارد الأحمر ووكيل اللاعب النيجيري.





وينتهي عقد أجاي مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم القادم صيف 2022، مقابل مليون دولار حيث تم الاتفاق على الحصول على 500 ألف دولار مقابل فسخ العقد، حتى يتمكن مسئولو الأهلي من قيد الثنائي الأفريقي الجدد ميكيسوني وبيرسي تاو.





واختتم الأهلي مشواره في دوري هذا الموسم بمواجهة أسوان في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام أمس الجمعة.



