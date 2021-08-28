Advertisements

الولايات المتحدة تشن غارة بطائرة مسيرة على تنظيم داعش

السبت 28/أغسطس/2021 - 09:38 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
استعدت القوات الغربية التي تدير الجسر الجوي الأفغاني، اليوم السبت، لمزيد من الهجمات بعد أن شنت الولايات المتحدة غارة بطائرة مسيرة أدت على ما يبدو إلى مقتل "مخطط" بتنظيم الدولة الإسلامية، بعد يومين من إعلان الجماعة مسؤوليتها عن تفجير مميت خارج مطار كابول.

ومن بين القتلى الـ 92 في التفجير الانتحاري الذي وقع يوم الخميس، والذي أعلن فرع تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان مسئوليته عنه،كان هناك 13 عسكريا أمريكيا، وهو أكثر الحوادث فتكا للقوات الأمريكية في أفغانستان منذ عقد.

وقال الجيش الأمريكي في بيان: "تشير المؤشرات الأولية إلى أننا قتلنا الهدف. لا علم لنا بسقوط ضحايا مدنيين"، في إشارة إلى الضربة التي نفذتها الطائرة بدون طيار الليلة الماضية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربة وقعت في إقليم ننجرهار شرقي كابول والمتاخمة لباكستان. ولم تذكر ما إذا كان الهدف على صلة بهجوم المطار.وقال سكان مدينة جلال آباد، عاصمة ننجرهار، إنهم سمعوا عدة انفجارات في غارة جوية قرابة منتصف ليل الجمعة، لكن لم يتضح ما إذا كانت طائرة مسيرة أمريكية سببها.

وقال البيت الأبيض إن الأيام القليلة المقبلة من المرجح أن تكون أخطر عملية إجلاء أمريكية والتي افاد البنتاغون إنها أخرجت حوالي 111 ألف شخص من أفغانستان في الأسبوعين الماضيين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الولايات المتحدة تعتقد أنه لا تزال هناك تهديدات "محددة وذات مصداقية" ضد المطار بعد تفجير أحد بواباته. وصرح كيربي للصحفيين في واشنطن "نحن بالتأكيد مستعدون ونتوقع محاولات مستقبلية.. نحن نراقب هذه التهديدات، على وجه التحديد للغاية، فعليًا في الوقت الفعلي".

حذرت السفارة الأمريكية في كابول الأمريكيين من تجنب مطار كابول بسبب التهديدات الأمنية ويجب على من على بواباته المغادرة على الفور.

تتسابق القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها لاستكمال عمليات إجلاء مواطنيها والأفغان المعرضين للخطر والانسحاب من أفغانستان بحلول الموعد النهائي الثلاثاء الذي حدده الرئيس جو بايدن بعد عقدين من الوجود العسكري الأمريكي هناك. في حين تم إجلاء الآلاف، فإن عددهم يفوق بكثير عدد أولئك الذين لم يتمكنوا من الخروج.

وتجمعت حشود من الناس خارج المطار لمحاولة الصعود على متن رحلات الإجلاء منذ أن سيطرت طالبان على أفغانستان في 15 أغسطس، رغم أن حراس طالبان منعوا يوم الجمعة الناس من الاقتراب. وقال بايدن في وقت سابق إنه أمر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالتخطيط لكيفية ضرب تنظيم داعش خراسان الذي أعلن مسؤوليته عن تفجير يوم الخميس.

الكلمات المفتاحية

فغانستان طالبان داعش

أخبار تهمك

بعد ضم رونالدو.. تعرف على التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

جماهير برشلونة تفتح النار على نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يستعد لضم صفقة مفاجئة في 'الوقت بدل الضائع"

منذ حوالي 6 ساعات

أنشيلوتي يستقر على رحيل نجم ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 13 ساعة

باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعي الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ حوالي 17 ساعة

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الزمالك يوجه ضربة قاضية للأهلي ويضم نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - مفاجأة مدوية بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد «تطورات جديدة»

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تنفذ ضربات جوية ضد مليشيات مدعومة من إيران في العراق وسوريا

بايدن يدافع عن انسحاب الولايات المتحدة مع استئناف رحلات الإجلاء في مطار كابول

بايدن يعلن إمكانية تمديد الموعد النهائي لإجلاء القوات الامريكية في أفغانستان

بينما يكافح الغرب مع الفوضى في أفغانستان.. بايدن يدافع مرة أخرى عن الانسحاب

البنتاجون: مهمة الجيش الأمريكي بأفغانستان تستهدف إبقاء مطار كابول آمنا

اندلاع تبادل لإطلاق النار بين القوات الغربية في مطار كابول

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:02 م

عاجل - باريس سان جيرمان يُفجر قنبلة نووية في وجه ريال مدريد بشأن مبابي

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

07:02 م

بعد ضم رونالدو.. تعرف على التشكيلة المتوقعة لمانشستر يونايتد

08:01 ص

عاجل - الأهلي يُعلن التعاقد مع صفقة الموسم

11:16 م

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

07:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements