الولايات المتحدة تشن غارة بطائرة مسيرة على تنظيم داعش

استعدت القوات الغربية التي تدير الجسر الجوي الأفغاني، اليوم السبت، لمزيد من الهجمات بعد أن شنت الولايات المتحدة غارة بطائرة مسيرة أدت على ما يبدو إلى مقتل "مخطط" بتنظيم الدولة الإسلامية، بعد يومين من إعلان الجماعة مسؤوليتها عن تفجير مميت خارج مطار كابول.





ومن بين القتلى الـ 92 في التفجير الانتحاري الذي وقع يوم الخميس، والذي أعلن فرع تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان مسئوليته عنه،كان هناك 13 عسكريا أمريكيا، وهو أكثر الحوادث فتكا للقوات الأمريكية في أفغانستان منذ عقد.





وقال الجيش الأمريكي في بيان: "تشير المؤشرات الأولية إلى أننا قتلنا الهدف. لا علم لنا بسقوط ضحايا مدنيين"، في إشارة إلى الضربة التي نفذتها الطائرة بدون طيار الليلة الماضية.





وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربة وقعت في إقليم ننجرهار شرقي كابول والمتاخمة لباكستان. ولم تذكر ما إذا كان الهدف على صلة بهجوم المطار.وقال سكان مدينة جلال آباد، عاصمة ننجرهار، إنهم سمعوا عدة انفجارات في غارة جوية قرابة منتصف ليل الجمعة، لكن لم يتضح ما إذا كانت طائرة مسيرة أمريكية سببها.





وقال البيت الأبيض إن الأيام القليلة المقبلة من المرجح أن تكون أخطر عملية إجلاء أمريكية والتي افاد البنتاغون إنها أخرجت حوالي 111 ألف شخص من أفغانستان في الأسبوعين الماضيين.





وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الولايات المتحدة تعتقد أنه لا تزال هناك تهديدات "محددة وذات مصداقية" ضد المطار بعد تفجير أحد بواباته. وصرح كيربي للصحفيين في واشنطن "نحن بالتأكيد مستعدون ونتوقع محاولات مستقبلية.. نحن نراقب هذه التهديدات، على وجه التحديد للغاية، فعليًا في الوقت الفعلي".





حذرت السفارة الأمريكية في كابول الأمريكيين من تجنب مطار كابول بسبب التهديدات الأمنية ويجب على من على بواباته المغادرة على الفور.





تتسابق القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها لاستكمال عمليات إجلاء مواطنيها والأفغان المعرضين للخطر والانسحاب من أفغانستان بحلول الموعد النهائي الثلاثاء الذي حدده الرئيس جو بايدن بعد عقدين من الوجود العسكري الأمريكي هناك. في حين تم إجلاء الآلاف، فإن عددهم يفوق بكثير عدد أولئك الذين لم يتمكنوا من الخروج.



