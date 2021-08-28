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الولايات المتحدة في حالة تأهب لمزيد من الهجمات في كابول

السبت 28/أغسطس/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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كانت القوات الأمريكية التي تساعد في إجلاء الأفغان اليائسين للفرار من حكم طالبان في حالة تأهب لمزيد من الهجمات بعد تفجير انتحاري لتنظيم داعش خارج مطار كابول أسفر عن مقتل 92 شخصًا على الأقل، من بينهم 13 جنديًا أمريكيًا.

وقال البيت الأبيض، إن الأيام القليلة المقبلة من عملية إجلاء أمريكية جارية قال البنتاغون إنها أخرجت حوالي 111 ألف شخص من أفغانستان في الأسبوعين الماضيين من المرجح أن تكون الأكثر خطورة. واوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الولايات المتحدة تعتقد أنه لا تزال هناك تهديدات "محددة وذات مصداقية" ضد المطار بعد تفجير أحد بواباته.

وصرح كيربي للصحفيين في واشنطن: "نحن بالتأكيد مستعدون ونتوقع محاولات مستقبلية.. نحن نراقب هذه التهديدات، على وجه التحديد، فعليًا في الوقت الفعلي".

تتسابق القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها لاستكمال عمليات إجلاء مواطنيها والأفغان المعرضين للخطر والانسحاب من أفغانستان بحلول مهلة حددها الرئيس جو بايدن بعد عقدين من الوجود العسكري الأمريكي هناك في 31 أغسطس. وقال البيت الأبيض إنه تم إجلاء نحو 4200 شخص من كابول خلال 12 ساعة يوم الجمعة. في وقت سابق من اليوم، قال مسؤولون أمريكيون إن إجمالي ما يقرب من 5100 أمريكي تم إجلاؤهم، وينتظر حوالي 500 آخرين المغادرة.

في حين تم إجلاء الآلاف، فإن عددهم يفوق بكثير عدد أولئك الذين لم يتمكنوا من الخروج. ونقلت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين محليين في مجال الصحة قولهم إنه قتل ما يصل إلى 170 شخصًا، ليس بينهم القوات الأمريكية، في هجوم يوم الخميس.

تجمع حشود من الناس خارج المطار لمحاولة الصعود على متن رحلات الإجلاء منذ أن سيطرت طالبان على أفغانستان في 15 أغسطس. وكان الهجوم هو أكثر الحوادث دموية للقوات الأمريكية في أفغانستان منذ عقد من الزمان. وفي وقت مبكر من يوم السبت في كابول، حذرت السفارة الأمريكية من أنه يجب على الأمريكيين تجنب السفر إلى المطار بسبب التهديدات الأمنية، ويجب على أولئك الموجودين في بوابات الدير أو الشرق أو الشمال أو وزارة الداخلية المغادرة على الفور.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، إن الولايات المتحدة تتوقع أن يكون بعض التواصل المستمر مع طالبان ضروريًا بعد الانسحاب لتسهيل المزيد من عمليات الإجلاء. وصرحت للصحفيين "الواقع هو أن طالبان تسيطر على مساحات شاسعة من أفغانستان بما في ذلك المناطق المحيطة بمحيط المطار.. لذلك بالضرورة، هذا هو خيارنا".

الكلمات المفتاحية

فغانستان طالبان داعش

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