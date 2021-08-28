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صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

السبت 28/أغسطس/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي، يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد أن حسم 4 صفقات، في الأيام الأخيرة.


وأوضح شوبير أن الأهلي تعاقد مع 4 صفقات وهم، بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وكريم فؤاد وحسام حسن، مشيرًا إلى أن هناك مفاجأة أخرى يجهز لها النادي، حيث من المنتظر أن يضم صفقة أو صفقتين خلال الفترة الحالية.


وذكر أن هناك صفقة من الممكن أن يكون فيها نوع من أنواع التبادل مع نادي بيراميدز، مشيرًا إلى أن النادي السماوي طلب التعاقد مع ناصر ماهر، مقابل 7ملايين جنيه وهو ما رفضه مسؤولي القلعة الحمراء، حيث طلبوا الحصول على 15 مليون جنيه، ومن هنا قد يدخل لاعب من بيراميدز في الصفقة، ليس إبراهيم عادل، بعدما رفض ناديه بيعه، بالإضافة إلى مقابل مالي.


واستكمل، "هناك لاعب مصري أخر، الأهلي يفكر في التعاقد معه، وسيتم الإعلان عن الصفقتين خلال أسبوع".

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