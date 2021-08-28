موعد مباراة يوفنتوس وإمبولي اليوم في الدوري الإيطالي

يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره إمبولي اليوم السبت 28 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.









وستلعب مباراة فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره إمبولي اليوم السبت في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة على استاد يوفنتوس.









وستذاع مباراة فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره إمبولي اليوم السبت في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة اليوتيوب الخاصة برابطة الدوري الإيطالي.









ويتواجد فريق يوفنتوس في المركز الثامن من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد نقطة وحيده، بينما يتواجد إمبولي في المركز السابع عشر بدون نقاط.