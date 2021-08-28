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سفارة بريطانيا في أفغانستان: حان الوقت لإنهاء الجسر الجوي

السبت 28/أغسطس/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
منار طارق
قالت سفيرة بريطانيا في أفغانستان لوري بريستو، اليوم السبت، إن الوقت قد حان لإنهاء الجسر الجوي الذي أجلي حوالي 15 ألف مواطن أفغاني وبريطاني خلال الأسبوعين الماضيين.

وجاء في بيان في مطار كابول اصدرته وزارة الخارجية البريطانية "حان الوقت لانهاء هذه المرحلة من العملية لكننا لم ننس الاشخاص الذين ما زالوا بحاجة الى المغادرة وسنفعل كل ما في وسعنا لمساعدتهم". وعلي صعيد اخر، قال كبير ممثلي الناتو المدنيين في أفغانستان، اليوم السبت، إن الموظفين المشاركين في جهود إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص من كابول بعد استيلاء طالبان على السلطة بذلوا قصارى جهدهم في ظروف بالغة الصعوبة.

وصرح الدبلوماسي الإيطالي ستيفانو بونتيكورفو للصحفيين لدى وصوله إلى روما "لدينا ضمير نظيف... لأننا بذلنا قصارى جهدنا في ظل هذه الظروف." واوضح بونتيكورفو، الذي غادر أفغانستان يوم الجمعة عندما غادرت آخر رحلة طيران إيطالية، إن المشاركين في عملية الإجلاء تجاوزوا الخط الفاصل بين احتمالية واستحالة إخراج كل شخص يمكنهم مغادرة البلاد.

وقال للصحفيين "تركنا القليل من الأشياء التي لم نتخلى عنها لكننا سنبذل قصارى جهدنا للعودة إلى الوطن." واوضحت وزارة الدفاع الإيطالية إن الطائرات العسكرية الإيطالية نقلت أكثر من 4800 أفغاني إلى خارج البلاد حتى 27 أغسطس، من بينهم أكثر من 1400 طفل.

وأشاد وزير الخارجية لويجي دي مايو بالدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين الإيطاليين لمساهمتهم في إجلاء المدنيين. وقال "قمنا بإجلاء مواطنين أفغان أكثر من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي".

الكلمات المفتاحية

فغانستان طالبان أسهم بريطانيا

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