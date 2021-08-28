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الزمالك يضغط من أجل حسم صفقة بديل ساسي

السبت 28/أغسطس/2021 - 07:03 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
علي خلاف

يسعى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك لتعويض رحيل النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي عن الأبيض في الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.

الزمالك يضغط لضم لاشين 

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أخر تطورات ملف صفقات الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وتابع المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة فتحوا خطوط تواصل مع مسؤولي طلائع الجيش بشأن الحصول على خدمات مهند لاشين لاعب وسط الفريق العسكري في الفترة المقبلة.

وأكمل المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء تواصلوا لإتفاق مبدئي من مسؤولي طلائع الجيش لضم مهند لاشين و يتبقى فقط إنهاء المفاوضات المالية على قيمة الصفقة.

وأتم المصدر موضحا أن تحرك مسؤولي الزمالك لضم مهند لاشين جاء وفقا لرغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.

الكلمات المفتاحية

مهند لاشين رياضة بديل فرجاني ساسي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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