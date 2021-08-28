عقوبة شيكابالا المتوقعة عقب "الشجار" مع أحمد مجاهد

شيكابالا .. توج نادي الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز، وتسلم درع المسابقة، عقب انتهاء مباراته أمام فريق البنك الأهلي، الذي قام بعمل ممر شرفي قبل المباراة للفائز.





شيكابالا





وتعادل فريق الزمالك إيجابياً مع البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، بنتيجة هدف لكل فريق، في ختام جولات مسابقة الدوري والتي لعب بها شيكابالا وحسمها الفارس الأبيض.





أزمة شيكابالا وأحمد مجاهد





وشهدت مباراة تتويج الزمالك بدرع الدوري جدلاً كبيراً عقب شجار شيكابالا قائد القلعة البيضاء، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، خلال المراسم.





سباب شيكابالا





وحدثت مشاداة عنيفة بين شيكابالا وأحمد مجاهد، وثقتها عدسات الكاميرات، والتي ظهر فيها احتدام الشجار وهجوم شيكابالا على مجاهد، الذي حاول البعض إبعاده، بعد محاولة الأو ضربه.





غضب شيكابالا





وغضب شيكابالا عندما حاول الخروج من أرضية الملعب وإحضار بقية عناصر الفريق غير المتواجدين بقائمة المباراة، ليمنعه مجاهد إلا أن شيكابالا لم يعجبه الأمر ليتطور الحوار بينهما.





غضب مجاهد من شيكابالا





وظهر أحمد مجاهد وهو في حالة غضب شديدة، بينما يحاول شيكابالا الوصول إليه، إلا أن بعض الحضور حال دون وصول قائد الزمالك إليه، ليكتفي الأخير بالاعتداءات اللفظية.





العقوبات المتوقعة على شيكابالا





وأشارت العديد من التقارير إلى أن أحمد مجاهد اتخذ قراراً مهماً بإيقاف شيكابالا لاعب الزمالك لاعتدائه بالقول عليه، بينما اكتفى مسؤلوا الزمالك بالدفاع عن قائدهم.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام العقوبات المتوقع اتخذاها على اللاعب شيكابالا بحسب لوائح الانضباط في السطور التالية:





شيكابالا ولائحة الانضباط





تتضمن لائحة لجنة الانضباط، البند رقم "7" في المادة 23 والذي ينص على أنه حالة الإهانة أو الإساءة أو التهديد لأي من الاتحاد أو المجلس أو الجهة المُنظمة أو المسئولين أو عناصر اللعبة سواء في الملعب أو خارجه، تكون العقوبات المتوقعة، الإيقاف، أو الغرامة بحد أدنى خمسين ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الأضرار إن وجدت، أو الشطب.





الإعلان عن عقوبة شيكابالا





ويترقب جمهور الكرة المصري الكشف عن العقوبة الواجبة على شيكابالا لاعب الزمالك والتي ستحددها لجنة الانضباط، والتي ستأتي بناءً ما سيأتي في شكوى أحمد مجاهد.





