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"القومي للسكان" يفجر مفاجأة عن عدد مواليد مصر العام الماضي (فيديد)

السبت 28/أغسطس/2021 - 08:12 م
كساب أحمد
قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إن الدكتور الراحل جمال حمدان، أوضح من قبل أن الزيادة السكانية هي مفتاح العديد من المشاكل التي تشهدها مصر، مضيفًا أن القاهرة أنجبت العام الماضي 2.2 مليون نسمة.

وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن التحكم في الزيادة السكانية يكون من خلال تقليل عدد المواليد التي تستقبلها مصر.

وأردف خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، نحتاج حملات إعلامية تصل للسيدات في القرى تطمئنهم هناك أن وسائل منع الحمل فعالة وآمنة، لافتا إلى أن الأمية أحد أهم أسباب الزيادة السكانية ولذا يجب القضاء عليها.

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