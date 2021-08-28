المتحدث باسم ذوي الهمم: وقوفي أمام الرئيس كان نقطة تحول في حياتي (فيديو)

قال عبد الرحمن عرام، المتحدث الرسمي باسم ذوي الهمم في مصر، إن والدته دعمته بشكل كبير في دراسته، معقبًا: "أمي عملت حاجات مفيش ست تانية تقدر تعملها، كانت بتشوفني واقف أكلم صورة بابا، فتقول ليا بابا مش هيكون فرحان، إلا لما تكمل اللي أنت عايزه".



وتابع "عرام"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن وقوفه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي كان نقطة تحول في حياته، مشيرًا إلى أنه عندما علم بأنه سيقف أمام الرئيس كان سعيدا للغاية، معقبًا: "حسبت أني أنا طاير".



وأشار إلى أنه تحدث مع الرئيس، قائلًا: "سيادة الرئيس أنا كنت بشوف الناس بتحلم أنها تروح كذا أو تسافر لكذا، بس أنا كان حلمي إني أشوفك وأسلم عليك"، لافتًا إلى أن الرئيس قام بالصعود إلى المسرح وقام بالتسليم عليه قائلًا: "انتوا قد الدنيا، ما ينفعش ما أسلمش عليكم".



