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"القطط والكلاب أولا" .. أحمد موسي يهاجم بريطانيا لتركها عملائها بأفغانستان

السبت 28/أغسطس/2021 - 10:55 م
كساب أحمد
قال الإعلامي أحمد موسى، إن يوم الخميس الماضي شهد أكبر عملية انتحارية في محيط مطار كابول راح ضحيتها 170 شخصًا، من ضمنهم 17 جنديًا أمريكيًا، في أول عملية ضد جنود الولايات المتحدة منذ فبراير من العام الماضي.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الأمريكان وطالبان وكافة التنظيمات الإرهابية كانت على علم بوقوع هذه التفجيرات الضخمة التي هزت العاصمة كابول، ومتوقع تكرارها مرات ومرات.

وأكد أن الأمريكان على علم بقرب وقوع انفجارات في أفغانستان ولكنها لم تتحرك لمنعها، مشيرًا إلى أن الأوضاع في أفغانستان يزداد سوءًا، والضحية هم الأفغان الذين تعاونوا مع الأوروبيين والأمريكان ولن يتسنى لهم مغادرة البلاد.

وأوضح أن هجرة الأفغان خارج البلاد يسئ لطالبان، لأن هذا يوحي بحالة من عدم الاستقرار، وربما هذا التفجير يصيب المتعاونين مع الغرب بالفزع والخوف من الاقتراب من المطار تمهيدًا لمغادرة البلاد، منتقدًا الأسلوب الذي تنتهجه بريطانيا، مع الأفغان حيث إنها أجلت القطط والكلاب أولًا و«سايب المواطن الأفغاني الذي تعاون معك طيلة 20 عامًا.

الكلمات المفتاحية

فغانستان طالبان بريطانيا احمد موسى احداث افغانستان

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