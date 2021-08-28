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هل يؤثر لقاح كورونا على التخدير في العمليات؟.. أستاذ أوبئة يُجيب

السبت 28/أغسطس/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، حقيقة ما انتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأثير اللقاح على التخدير ولاسيما عند طبيب الأسنان.

وقال "عنان" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إنه ليس هناك علاقة بين تلقي اللقاح والتخدير لخلع الأسنان، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة.

وأشار إلى أن هناك توصية من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التخدير الكلي وأن يكون هناك فاصل أسبوعين بين التخدير الكلي وتلقي اللقاح وذلك قبل أو بعد العملية لأن التخدير واللقاح يعملوا على جهاز المناعة.

وأكد أن التخدير ليس له علاقة مباشرة باللقاح، لافتًا إلى نسبة من يعانون من حساسية ضد اللقاحات بسيطة مقارنة بـ4 مليار جرعة تم تطعيمها على مستوى العالم.

وأوضح أن الفئات الممنوعة من تلقي اللقاح هم الحوامل ومن يقومون بالرضاع أو بعض الأمراض المناعية النادرة، مؤكدًا على ضرورة الوصول إلى تطعيم أكثر من 10% أو 20% لتقليل نسبة الوفيات مع الدخول للموجة الرابعة.

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