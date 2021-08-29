شباب "ملتقى لوجوس 2021" في المتحف القومي للحضارة المصرية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية شباب ملتقي "لوجوس 2021" المنعقد بالقاهرة، بعد انتهاء زيارتهم إلى قصر عابدين الأثري ولقاء وزير السياحة والآثار، وكان في استقبالهم الدكتور كريم قنديل من العلاقات العامة بالمتحف حيث تم تقسيمهم الى مجموعات منفصلة وذلك وفقا لضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمتحف .





وخلال جولتهم بقاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، أعرب شباب ملتقي لوجوس للشباب 2021 عن سعادتهم بمشاهدة المومياوات الملكية وجها لوجه، كما أبدوا إعجابهم بالعرض المتحفي ومقتنيات المتحف المتميزة.



