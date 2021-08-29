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شباب "ملتقى لوجوس 2021" في المتحف القومي للحضارة المصرية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 03:44 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية شباب ملتقي "لوجوس 2021" المنعقد بالقاهرة،  بعد انتهاء زيارتهم إلى قصر عابدين الأثري ولقاء وزير السياحة والآثار، وكان في استقبالهم الدكتور كريم قنديل من العلاقات العامة بالمتحف حيث تم تقسيمهم الى مجموعات منفصلة وذلك وفقا لضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمتحف.  

وخلال جولتهم بقاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، أعرب شباب ملتقي لوجوس للشباب 2021 عن سعادتهم بمشاهدة المومياوات الملكية وجها لوجه، كما أبدوا إعجابهم  بالعرض المتحفي ومقتنيات المتحف  المتميزة.

وحرص شباب الملتقي على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم، مؤكدين انبهارهم بالحدث والذي أضفى عليهم مشاعر السعادة والفخر بوطنهم وحضارتهم العريقة.

الكلمات المفتاحية

ملتقى لوجوس الأول مصر لوجوس 2021 شباب الملتقى

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