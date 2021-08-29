خاص.. تعرف على موعد حفل عمرو دياب القادم في القاهرة



ومن المقرر أن يقدم عمرو ،في الحفل باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.



جدير بالذكر أن الهضبة أحيا مؤخراً حفل غنائي ضخم في مدينة العلمين الجديدة وقد بدأ الحفل بأغنية "يا أنا يا لأ"، وقدم فاصلاً من أجمل أغنياته مثل، يتعلموا، وياه، يوم تلات، قدام مرايتها، أماكن السهر، بحبه، نغمة الحرمان، الجو جميل، وزي ما انتي.



كما قدم أحدث أغانيه التي صدرت هذا الصيف مثل وأحلى ونص، إتقل، وسط تفاعل الجمهور معه حيث شاركوه الغناء من حين لآخر.



وشهد الحفل موقفًا إنسانيًا حيث صعد إلى خشبة المسرح شاب من ذوي الهمم، وحياه عمرو دياب واستقبله والتقط معه الصور التذكارية.

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفلاً غنائياً خاصاً بإحدى الفنادق الضخمة في القاهرة وذلك بمنتصف شهر سبتمبر المقبل.