Advertisements

محافظ الجيزة يتفقد تجهيزات مركز تلقي لقاح كورونا بأكاديمية الفنون

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مركز تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الجاري إقامته بأكاديمية الفنون بحي العمرانية، لمتابعة التجهيزات النهائية للمركز تمهيدا لبدء تشغيله واستقبال المواطنين به قريباً ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا وفي إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وحماية المواطنين.

جولة تفقدية
تابع المحافظ أماكن وساحات الجلوس والانتظار وغرف تلقي اللقاحات والتجهيزات الكهربائية والفنية ومدي جاهزيتها، بالإضافة إلى غرف توريدات الأجهزة والمبردات وثلاجات حفظ اللقاحات مشيرا أن المركز مدعوم بكافة الوسائل الالكترونية للتسهيل على المواطنين ولتقليص مدة تلقي اللقاح، واطلع المحافظ من مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة على جاهزية المركز والذي يضم ساحة انتظار تستوعب أكثر من ٢٥٠ مواطنا، بالإضافة إلى ١٢٠ عيادة لتلقي التطعيمات.
 
وأكد المحافظ على ضرورة تجهيز الفرق الطبية، والتمريض، ومدخلي بيانات، ودعم فني، بالإضافة إلى فرق للتواصل المجتمعي وخدمة عملاء لمساعدة المواطنين وتنظيم دخول متلقي اللقاح ليقدم المركز خدمة على أعلى مستوي للمواطنين.

لقاح كورونا 
وناشد المحافظ المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا من أجل تقليل نسب الإصابات والوفاة بالفيروس وخاصة مع اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وبذلها أقصى جهد ممكن لتوفير اللقاحات سواء بالتصنيع المحلي أو بالاستيراد.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ومحمد نور رئيس حي العمرانية والمهندس أحمد هجرس مدير إدارة نظم المعلومات بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

الكلمات المفتاحية

محافظ كورونا كورونا تلقى لقاح كورونا أكاديمية الفنون

أخبار تهمك

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

منذ حوالي 15 ساعة

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح غريب من كلوب بعد مباراة ليفربول وتشيلسي

منذ حوالي 3 ساعات

بوكتينيو يعلن قائمة باريس لمواجهة ريمس.. وميسي يتواجد لأول مرة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يطلب طرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على الأماكن الشاغرة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية

منذ ساعتين

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 10 ساعة

فرج عامر يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة عودة "الصخرة" للأهلي

منذ ساعتين

أحمد حجازي بقميص الأهلي.. وكيل اللاعب يطالب دعم الجماهير

منذ أقل من ساعة

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يهدد باريس مجددا بسبب مبابي

منذ 42 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم "الهداف"

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

خُصص لتلقي لقاح كورونا.. ما لا تعرفه المركز الطبي بالقطامية

تخصيص مركزين جديدين لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالبحيرة (صور)

محافظ المنيا يستقبل فرق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة لنشر الوعي بطرق الحماية من كورونا

مراكز شباب كفر الشيخ تفتح أبوابها لاستقبال راغبي تلقى لقاح كورونا

محافظ المنيا يكلف بمتابعة العمل بمراكز تلقى لقاح كورونا بسمالوط ومغاغة

محافظ المنيا يتابع سير العمل بمركزي تلقي اللقاح بديرمواس وملوي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:15 م

ريال مدريد يهدد باريس مجددا بسبب مبابي

عاجل.. حقيقة عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

01:25 م

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة عن عدد إصابات كورونا الحقيقي (فيديو)

10:21 ص

عاجل.. تعرف على الأماكن الشاغرة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية

11:54 ص

أحمد حجازي بقميص الأهلي.. وكيل اللاعب يطالب دعم الجماهير

01:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements