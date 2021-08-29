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"طالبان" تقطع الاتصالات عن ولاية بنجشير

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:31 م
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات

قطعت حركة "طالبان"، اليوم الأحد، الاتصالات عن ولاية بنجشير التي لا تزال بؤرة المقاومة الأخيرة في أفغانستان.

 

وأكدت مصادر محلية، قطع الإنترنت وخدمات الاتصالات بالكامل تقريبا عن بنجشير التي تسيطر عليها قوات "التحالف الشمالي" بقيادة أحمد مسعود، نجل القيادي الميداني الراحل أحمد شاه مسعود.

 

وأعلن عضو لجنة الثقافة التابعة لـ"طالبان"، إنعام الله سمنجاني، أن قوات الحركة دخلت بنجشير من اتجاهات مختلفة دون مواجهة أي مقاومة، مشددا على أن الباب لا يزال مفتوحا للتفاوض وأن وفدا من "التحالف الشمالي" أجرى محادثات في كابل، وفقًا لقناة "طلوع نيوز".

الكلمات المفتاحية

طالبان الاتصال افغانستان

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