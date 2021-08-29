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العربية للتصنيع تواصل مجهوداتها لتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الهند

الأحد 29/أغسطس/2021 - 02:51 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
كريم وزيري
استقبل اليوم الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، "اجيت جوبتي" سفير دولة الهند بالقاهرة، والوفد المرافق.

خلال اللقاء، تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية، خاصة أن هناك تعاون متميز وتاريخي بين الهيئة العربية للتصنيع وكبري الشركات الهندية في العديد من مجالات الصناعة.

تشكيل لجان فنية مشتركة
كما اتفق الجانبان على تشكيل لجان فنية مشتركة لتحديد أسلوب الشراكة والتعاون في التصنيع المشترك لكافة مجالات الصناعة وايضا تدريب الكوادر البشرية.

في هذا الصدد، أكد "التراس" أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرا إلى أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة.

شراكات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة
وأشار "التراس" إلى تطلع العربية للتصنيع إلى عقد شراكات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات الفنية مع كبري الشركات الهندية في مختلف المجـالات، معربًا عن ثقته في التكنولوجيا المتقدمة للتصنيع بدولة الهند.

وأوضح "التراس" أنه تم بحث آخر مستجدات مجالات التعاون المشترك، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية والإلكترونيات والبرمجيات والتحول الرقمي والأنظمة الذكية والعدادات الذكية وكاميرات المراقبة والتابلت واللاب توب ونظم المعلومات والطاقة المتجددة والسكك الحديدية ومترو الأنفاق،مشيرا إلي بحث إشتراك الشركات الهندية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
 
وأضاف أنه تم بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والعربية والأفريقية، فضلا عن تدريب الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة بأكاديمية العربية للتصنيع للتدريب، وأيضا تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالهيئة بدولة الهند الصديقة.

من جانبه، أوضح "اجيت جوبتي" أنه توجد فرص مهمة لتعزيز التعاون التجاري بين مصر والهند؛ خصوصًا أن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية واعدة وموقع جغرافي متميز، مشيدا باهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للإستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية.

وأعرب" جوبتي" عن تطلع كبري الشركات الهندية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ذلك الكيان الصناعي الهام بالصناعة المصرية، مشيدا بما تشهده العربية للتصنيع من تطوير على مختلف الأصعدة وبالنشاط الملحوظ في دعم تعميق التصنيع المحلي في مختلف المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها مصر.

الكلمات المفتاحية

الهند العريية للتصنيع التكنولوجيا

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