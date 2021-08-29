برشلونة يحسم موقفه من انتقال نجمه إلى توتنهام

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن توتنهام الإنجليزي عرض اقتراح على برشلونة الإسباني من أجل عقد صفقة تبادلية.

وأكد الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن النادي اللندني عرض الحصول على البرازيلي إيمرسون رويال نجم برشلونة مقابل انتقال الإيفواري سيرجي أورييه إلى برشلونة.

وأفاد فابريزيو رومانو بأن مسئولي النادي الكتالوني رفضوا الاقتراح المقدم من نظرائهم في توتنهام.