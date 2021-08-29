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تنسيق الكليات الأدبية 2021 "ألسن وإعلام وآثار" في جامعات الجمهورية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 05:59 م
تنسيق الكليات الأدبية 2021
تنسيق الكليات الأدبية 2021
تنسيق الكليات الأدبية 2021 .. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021  بعد ترقب وسط حالة من القلق من قبل الطلاب وأولياء أمورهم.

تنسيق الكليات الأدبية 2021

وكشفت الوزارة عن نتيجة القبول بشأن تنسيق المرحلة الأولى 2021 ، والتي تضمنت 119 ألفا و58 طالباً وطالبة، من بينهم طلبة الشعبة "أدبي" ن يبحثون عن تنسيق الكليات الأدبية 2021 "ألسن وإعلام وآثار".

تنسيق الكليات الأدبية 2021 "ألسن وإعلام وآثار"

وأكدت "التعليم العالي" قبول عدد طلاب في تنسيق الكليات 2021، 243 ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، لذا سنوفر لطلابنا وأولياء أمورهم تنسيق الكليات الأدبية 2021  للشعبة "أدبي".

تنسيق الكليات الأدبية 2021 والتي منها "ألسن وإعلام وآثار"


وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لأبنائها طلاب الشعبة الأدبية تنسيق الكليات الأدبية 2021 "ألسن وإعلام وآثار" في السطور التالية:

تنسيق الكليات الأدبية 2021 ألسن عين شمس 340 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 ألسن عين شمس 340 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 إعلام القاهرة 339 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 ألسن الفيوم 339 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 إعلام المنوفية 336 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 ألسن بني سويف 335 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 ألسن المنيا 333 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 ألسن أسوان 333 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 آثار الزقازيق بصان الحجر 332 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 ألسن سوهاج 332 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 ألسن الأقصر 331 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 إعلام بني سويف 330 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 آثار دمياط 330 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 آثار عين شمس 329 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 آثار القاهرة 328 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 إعلام جنوب الوادي 326 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021  آثار الفيوم 325 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 آثار ولغات مطروح 325 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 آثار أسوان 324 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 آثار الأقصر 323 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021  آثار سوهاج 322 درجة.

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