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عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء، موقف الأهلي من العقوبة التي وقّعت على شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخصوص ما بدر منه على هامش تتويج الزمالك بدرع الدوري العام.


وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.


وقال مصدر مسئول بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الأهلي ليس له علاقة بأزمة شيكابالا مع رئيس اللجنة المكلّفة بإدارة اتحاد الكرة، وما تردد حول إرسال شكوى للجبلاية بسبب سبّ لاعب الزمالك لرموز المارد الأحمر وجماهيره عقب مباراة الفريق الأبيض والإنتاج غير صحيح.


واختتم، أن الأهلي لديه العديد من الملفات في الفترة الحالية وتركيز المسئولين في القلعة الحمراء في ما يخص النادي فقط، مؤكدا على احترامه الكامل للزمالك وجماهيره.

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