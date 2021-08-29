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عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا
الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:32 م
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء، موقف الأهلي من العقوبة التي وقّعت على شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخصوص ما بدر منه على هامش تتويج الزمالك بدرع الدوري العام.
وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.
وقال مصدر مسئول بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الأهلي ليس له علاقة بأزمة شيكابالا مع رئيس اللجنة المكلّفة بإدارة اتحاد الكرة، وما تردد حول إرسال شكوى للجبلاية بسبب سبّ لاعب الزمالك لرموز المارد الأحمر وجماهيره عقب مباراة الفريق الأبيض والإنتاج غير صحيح.
واختتم، أن الأهلي لديه العديد من الملفات في الفترة الحالية وتركيز المسئولين في القلعة الحمراء في ما يخص النادي فقط، مؤكدا على احترامه الكامل للزمالك وجماهيره.