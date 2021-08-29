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خطوة واحدة تفصل شيكابالا عن اللجوء للمحكمة الدولية "كأس"

الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
علي نبوي

يحق لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك التظلم ضد القرار الذي صدر تجاه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه ٨ أشهر وتغريمه ٥٠٠ ألف جنيه.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن اليوم توقيع عقوبة الإيقاف ٨ أشهر بحق قائد الزمالك وتغريمه ماليًا بسبب ما بدر منه تجاه الاتحاد بعد مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.

ومن حق شيكابالا التقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة ضد العقوبة الموقعة عليه.

كما أن يحق لقائد الزمالك اللجوء للمحكمة الدولية "كاس" ضد هذه العقوبة والتي صدرت بحقه اليوم الأحد.

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