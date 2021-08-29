Advertisements
خطوة واحدة تفصل شيكابالا عن اللجوء للمحكمة الدولية "كأس"
الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:34 م
علي نبوي
يحق لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك التظلم ضد القرار الذي صدر تجاه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه ٨ أشهر وتغريمه ٥٠٠ ألف جنيه.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن اليوم توقيع عقوبة الإيقاف ٨ أشهر بحق قائد الزمالك وتغريمه ماليًا بسبب ما بدر منه تجاه الاتحاد بعد مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.
ومن حق شيكابالا التقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة ضد العقوبة الموقعة عليه.
كما أن يحق لقائد الزمالك اللجوء للمحكمة الدولية "كاس" ضد هذه العقوبة والتي صدرت بحقه اليوم الأحد.