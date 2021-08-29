خطوة واحدة تفصل شيكابالا عن اللجوء للمحكمة الدولية "كأس"

يحق لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك التظلم ضد القرار الذي صدر تجاه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه ٨ أشهر وتغريمه ٥٠٠ ألف جنيه.

يحق لمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك التظلم ضد القرار الذي صدر تجاه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه ٨ أشهر وتغريمه ٥٠٠ ألف جنيه.